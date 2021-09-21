Гладилин оценил, как повлиял на «Спартак» уход из клуба Крала

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил, как повлиял на красно-белых уход из клуба хавбека Алекса Крала, который перешел в английский «Вест Хэм».

»Это точно не потеря для «Спартака». В прошлом сезоне он был игроком основного состава и играл прилично, а сейчас не всегда проходил в состав. Что-то в нем изменилось. Может проблемы с подготовкой, может сам хотел сменить атмосферу, но его уход не должен стать проблемой», - приводит слова Валерия «МК-Спорт».

Добавим, что чешский футболист защищал цвета московской команды в период с 2019 по 2021 год. Всего за красно-белых он провел 60 матчей, отдав шесть результативных передач. В прошлом сезоне игрок вместе с клубом стал серебряным призером чемпионата России.