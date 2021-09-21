Гончаренко примет участие в заседании КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко был приглашен на заседание комитета, который состоится 23 сентября.

Напомним, что в матче восьмого тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) 44-летний белорус получил красную карточку на 65-й минуте. Отмечается, что причиной удаления специалиста стало то, Гончаренко неуважительно относился к судейской бригаде и использовал нецензурные высказывания в ее адрес.

– Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко приглашен на заседание КДК РФС, от судей запросили дополнительные рапорты. Само заседание состоится в четверг по видеосвязи, – цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Добавим, что Гончаренко может быть дисквалифицирован на ближайшие матчи своей команды и получить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.