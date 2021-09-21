Константин Генич: Думаю, сегодня-завтра «Спартак» сделает объявление по поводу Витории

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории.

Отметим, что вчера красно-белые минимально уступили ЦСКА в матче восьмого тура чемпионата России. Таким образом, это поражение стало для московского клуба четвертым в нынешнем сезоне РПЛ.

– Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в «Спартаке» уже созрело. Вчера об этом не решили заявлять, чтобы не рубить сгоряча. Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорен и ожидает звонка от своего агента или от Мележикова. Когда это случится — вопрос времени. Думаю, сегодня-завтра по Рую будет объявление, – приводит слова Генича «Матч ТВ».

Добавим, что Витория возглавил «Спартак» 1 июня этого года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством красно-белые приняли участие в 11 матчах, одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

После восьми туров чемпионата России московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет десять очков.