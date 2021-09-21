Артур Григорьянц: КДК РФС не будет рассматривать удаление Слуцкого в матче с «Зенитом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц поделился комментарием по поводу удаления главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:3).

Напомним, что наставник казанцев получил две желтые карточки на 62-й и 76-й минутах по причине недовольства действиями главного судьи вчерашнего матча Сергея Иванова. После игры Слуцкий жестко раскритиковал действия арбитра.

– Слуцкий был удален за две желтые карточки. У него не прямая красная карточка. Поэтому мы не рассматриваем этот эпизод. Что касается его высказываний, то в протоколе матча написано, что у Слуцкого не было нецензурных выражений, – цитирует Григорьянца Sport24.

Добавим, что «Рубин» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками. В следующем туре казанцы на выезде встретятся против «Динамо». Встреча запланирована на 26 сентября.