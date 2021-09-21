«Рома» намерена подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Далота

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может вернуться в чемпионат Италии.

По информации Calcio Mercato, 22-летний португалец хочет подписать «Рома». Отмечается, что в данном трансфере заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Напомним, весь прошлый сезоне Далот провел в аренде в «Милане». Однако «россонери» не смогли договориться с клубом АПЛ по поводу выкупа контракта футболиста.

К составу «Манчестер Юнайтед» португальский игрок присоединился в июле 2018 года. В составе «красных дьяволов» он отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.