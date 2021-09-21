Кузнецов - о матче ЦСКА - «Спартак»: Сейчас уровень российского футбола очень слабый

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов подверг критике уровень футбола в матче восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (1:0).

«Уровень русского футбола очень слабый сейчас. ЦСКА и «Спартак», некогда лидеры нашего чемпионата, показали такую игру. Мы не должны удивляться, почему в еврокубках ничего добиться не можем. В составе ЦСКА выделить некого. Для меня Заболотный не является игроком матча. Забил - молодец. Но, помимо этого, что он сделал еще?» - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александр Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».