«Тоттенхэм» планирует приобрести Андре Силву в случае ухода из клуба Кейна

Нападающий «Лейпцига» и сборной Португалии Андре Силва может стать игроком «Тоттенхэма».
Как сообщает Football London, лондонский клуб рассматривает 25-летнего игрока в качестве возможной замены форварду Гарри Кейну. Отмечается, что английский футболист может покинуть состав «шпор» в зимнее трансферное окно.
Напомним, прошедшим летом Силва перешел в «Лейпциг» из «Айнтрахта» за 23 миллиона евро, подписав с командой пятилетний контракт. С тех пор он провел за «быков» семь матчей, забил один гол и отдал два ассиста.
В составе сборной Португалии нападающий отличился 18 забитыми мячами в 45 встречах.
источник: Football.London