«Тоттенхэм» планирует приобрести Андре Силву в случае ухода из клуба Кейна

Пора менять музыканта? Роман «Спартака» с Виторией не сложился, и дальше будет только хуже

После поражения в дерби от ЦСКА (0:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория сетует на случайность результата. Но статистика его выступлений говорит об обратном.