Три игрока «Зенита» попали в символическую сборную восьмого тура РПЛ по версии WhoScored

Статический футбольный портал WhoScored включил трех игроков «Зенита» в символическую сборную чемпионата России по итогам восьмого тура.
Отметим, что подопечные Сергея Семака одержали гостевую победу над «Рубином» со счетом 3:1. Авторами голов стали форвард Артем Дзюба, отличившийся дублем, а также полузащитник Клаудиньо. Оба футболиста петербуржцев попали в символическую сборную. Также в составе оказался левый защитник Дуглас Сантос.
Сборная тура выглядит следующим образом:
Вратарь: Антон Коченков («Арсенал»);
Защитники: Кирилл Колесниченко («Урал»), Кайо («Краснодар»), Иван Ордец («Динамо»), Александр Сильянов («Локомотив»);