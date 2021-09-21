Фетисов - о «Спартаке»: Я не вижу никакой радужной перспективы

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов после поражения «Спартака» от ЦСКА в рамках восьмого тура РПЛ поделился мнением о перспективах красно-белых.

«У «Спартака» ничего не получается? Всякое бывает. Красно-белые разве не хотели выступать успешно в год 100-летия команды? Ну вот так бывает. Кому-то нравится то, что у нас происходит в футболе. Кто-то говорит, что у нас все впереди. Я не вижу никакой радужной перспективы», - приводит слова Фетисова «СЭ».

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александр Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».