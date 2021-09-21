Евгений Томашевский: Если «Спартак» продолжит в том же духе, он будет бороться за выживание

- У «Спартака» впереди такой календарь, что, если команда продолжит в том же духе, то будет бороться за выживание, - считает Евгений Томашевский.

- Напомните, что ждет красно-белых впереди?

- Дальше - «Уфа» дома и «Ахмат» на выезде, а потом «Зенит», «Ростов», «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар». Четверо из вышеназванных сейчас явно сильнее. Где можно набрать очки? С тремя другими, но ведь это не факт при такой игре, что мы сейчас видим.

Я не хочу наводить панику, но при нынешней игре и нынешнем составе реальна борьба за границей первой десятки. Нужно что-то делать, иначе в конце юбилейного сезона придется хвататься за голову.

Добавим, что после восьми туров чемпионата России московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет десять очков.