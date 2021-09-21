Евгений Томашевский: «Спартаку» нужно очистить авгиевы конюшни и объявить юбилейный сезон переходным

- Казалось бы, еще не все потеряно, пройдена лишь небольшая часть чемпионата, но команда не готова бороться. Не готова - по игре, по составу. Сейчас первым делом нужно наладить обстановку в клубе. Определиться, доверяете ли вы главному тренеру. Нужно разгрести авгиевы конюшни.

И нужно реально взглянуть на вещи — закончить с фанфарами и объявить, что юбилейный сезон будет переходным для построения новой команды.

Напомним, что после восьми туров чемпионата России московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет десять очков.