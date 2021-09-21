Конфликт между Месси и Почеттино был улажен

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и нападающий Лионель Месси обсудили ситуацию, возникшую в матче шестого тура чемпионата Франции против «Лиона» (2:1).

Напомним, что 34-летний аргентинец вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут. После замены футболист был недоволен уходом с поля и не пожал руку своему соотечественнику.

Согласно информации L'Equipe, в данный момент стороны находятся в хороших отношениях и не имеют никаких претензий друг к другу.

Добавим, что 10 августа этого года Месси подписал двухлетний контракт с «ПСЖ» с опцией продления еще на один год. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах парижан, не отличившись результативными действиями.

Почеттино назвал причину замены Месси в матче с «Лионом».