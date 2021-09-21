Дзюба сообщил, что пока не будет выступать за сборную России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил о том, что он не примет участие в октябрьских матчах сборной России в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил 33-летнего нападающего в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

– Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол, – приводит слова Дзюбы телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в десяти встречах, забив два гола и отдав четыре ассиста. Вчера футболист отличился дублем в матче восьмого тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

В общей сложности форвард отыграл в составе сборной России 55 игр, отличившись 30 забитыми мячами.