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Дзюба сообщил, что пока не будет выступать за сборную России
21 сентября 15:54
автор: Владислав Корегин
автор фото: Константин Рыбин / РФС

Дзюба сообщил, что пока не будет выступать за сборную России

Футболист объяснил данное решением тем, что на данный момент он не успел набрать оптимальную форму.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба заявил о том, что он не примет участие в октябрьских матчах сборной России в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Напомним, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин включил 33-летнего нападающего в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

– Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол, – приводит слова Дзюбы телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в десяти встречах, забив два гола и отдав четыре ассиста. Вчера футболист отличился дублем в матче восьмого тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

В общей сложности форвард отыграл в составе сборной России 55 игр, отличившись 30 забитыми мячами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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