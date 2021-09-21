РПЛ получила предложение по титульному спонсорству на восемь миллиардов рублей

Российская премьер-лига получила новое предложение о титульном спонсорстве.

Как сообщает «РБ-Спорт», одна из букмекерских компаний готова заплатить восемь миллиардов рублей за четыре года. Таким образом, сумма будет разбита на платежи по два млрд за сезон.

Добавим, что сейчас титульным спонсором российской премьер-лиги является банк «Тинькофф». Соглашение с финансовым учреждением истекает в конце текущего сезона. Лига получает от банка 300 миллионов рублей в год. Новое предложение «Тинькофф» составляет около одного миллиарда за сезон.

Ранее в СМИ сообщалось, что РПЛ решило провести тендер с разделением пакета медиаправ на трансляции матчей.