Антон Заболотный: Березуцкий является очень сдержанным тренером

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением по поводу работы главного тренера армейцев Алексея Березуцкого.

Напомним, что 39-летний специалист возглавил московский клуб в июле этого года. После восьми сыгранных туров нынешнего сезона РПЛ красно-синие занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

– Березуцкий – очень сдержанный тренер. Он подбадривает и передает свою уверенность, не крича на эмоциях. Он передает свою уверенность в своих словах и поступках, – цитирует Заболотного RT, ссылаясь на клубную пресс-службу армейской команды.

Добавим, что вчера ЦСКА дома минимально обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Заболотный, точно пробивший по воротам голкипера красно-белых Александра Максименко на 81-й минуте.