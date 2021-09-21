Ширер рассказал, кто является фаворитом на победу в АПЛ сезона-2021/22

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер считает, что уже сейчас можно назвать фаворита на победу в АПЛ.

«Гонка за титул только стартовала, но «Челси» уже сейчас выглядит так, что его сложно будет остановить. Под руководством Тухеля лондонская команда три раза победил «Сити» в прошлом сезоне, включая финал Лиги чемпионов», - приводит BBC слова бывшего нападающего «Ньюкасла».

Добавим, что после пяти туров «Челси» лидирует в таблице чемпионата Англии. У лондонской команды 13 очков. Столько же очков набрали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится 25 сентября в Лондоне. Начало встречи в 14:30 по московскому времени.