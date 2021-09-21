КДК РФС рассмотрит нарушение Заболотным COVID-регламента в матче между ЦСКА и «Спартаком»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о том, что организация рассмотрит возможное нарушение санитарного регламента РПЛ со стороны форварда ЦСКА Антона Заболотного.

Напомним, что вчера российский нападающий стал автором победного гола в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком» (1:0). После забитого мяча футболист отправился к трибуне болельщиков армейцев, чтобы отпраздновать свой гол.

– На заседании КДК в четверг будет рассмотрено как скандирование болельщиками обоих клубов, так и нарушение санитарного регламента как зрителями, так и футболистом ЦСКА Заболотным, – приводит слова Григорьянца RT.

На данный момент подопечные Алексея Березуцкого занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.