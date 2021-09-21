Карпин отреагировал на решение Дзюбы отказаться от участия в матчах за сборную России в октябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение форварда Артема Дзюбы отказаться от вызова в команду для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре.

«Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Готовы ли вновь вызвать его в сборную? Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи», — цитирует наставника пресс-служба национальной команды.

Напомним, что 33-летний нападающий «Зенита» был включен в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

После шести туров сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Добавим, что в текущем сезоне Дзюба провел десять матчей, забив два гола и отдав четыре ассиста. Накануне он отличился дублем в матче РПЛ с «Рубином» (3:1).