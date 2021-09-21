Александр Мостовой: Дзюба правильно сделал, что отказался от вызова в сборную

Бывший полузащитник »Сельты» Александр Мостовой прокомментировал решение форварда Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре.

«Дзюба все правильно сделал. Его последние два года критикуют, обсуждают, пихают: то форму не набрал, то еще какие-то истории. Вот и сказал: «пока хватит». Я его поддерживаю. Если бы дело было в Карпине, то он бы его и не включал в список», — цитирует экс-полузащитника национальной команды.

Напомним, что Валерий Карпин включил нападающего «Зенита» в расширенный состав сборной России на домашний матч со Словакией (8 октября) и выездную игру со Словенией (11 октября).

Дзюба отказался и заявил, что не хочет подводить национальную команду и занимать место другого игрока, так как не набрал оптимальную форму.