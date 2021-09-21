Почеттино прокомментировал отказ Месси пожать ему руку после замены

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о конфликте с нападающим клуба Лионеля Месси.

Напомним, что 34-летний аргентинец вышел в стартовом составе парижского клуба в матче с «Лионом» (2:1) и провел на поле 76 минут. После замены Месси был недоволен уходом с поля и не пожал руку своему соотечественнику.

«Я понимаю, почему люди обсуждают снимок, на котором Месси отказывается жать мне руку. Как я уже объяснил ранее, мы получили информацию и решили, что поступить таким образом было бы правильнее. Все великие футболисты хотят быть на поле. Мы это понимаем», – цитирует Почеттино L’Equipe.

Ранее издание сообщало, что в данный момент наставник и Месси находятся в хороших отношениях и не имеют никаких претензий друг к другу.

В текущем сезоне Лионель принял участие в трех матчах парижан, не отличившись результативными действиями.