Вячеслав Малафеев: Карпин допускал, что Дзюба может помочь сборной России

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на решение нападающего Артема Дзюбы отказаться отказаться от вызова в национальную команду для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 в октябре.

«Дзюбе, конечно, виднее, в каком он состоянии и насколько он может быть полезен сборной, но я считаю, если Карпин включил его в расширенный список, значит, он вполне оценивал игровое состояние Артема и допускал, что этот игрок может помочь национальной сборной», — цитирует экс-голкипера сборной «Чемпионат».

Напомним, что 33-летний нападающий «Зенита» был включен в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).

После шести туров сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.