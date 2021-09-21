ФИФА наказала Венгрию игрой без зрителей за расистское поведение фанатов в матче со сборной Англии

Международная федерация футбола наказала сборную Венгрии за расистские выкрики фанатов во встрече отбора ЧМ-2022 против команды Англии (4:0).
Как сообщает официальный сайт ФИФА, по ходу матча болельщики оскорбляли игроков гостей. На футбольное поле выбрасывались посторонние предметы.
Федерация наказала Венгрию проведением двух матчей при пустых трибунах. Второй матч представляет собой условное наказание с испытательным сроком длиной в два года. Национальная федерация футбола оштрафована на сумму около 185 тысяч евро.
Добавим, что 9 октября сборная Венгрии сыграет дома с командой Албании.