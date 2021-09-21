Левандовски вручили «Золотую бутсу»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2020/21, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата Германии польский футболист принял участие в 29 матчах, забил 41 гол и отдал семь ассистов. Это лучший показатель среди футболистов, выступающих в национальных чемпионатах под эгидой УЕФА.

Добавим, что Левандовски опередил таких игроков, как Лионель Месси, забивший 30 голов в чемпионате Испании за «Барселону», а также Криштиану Роналду, на счету которого 29 забитых мячей за «Ювентус» в серии А.