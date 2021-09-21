Женская сборная России одержала разгромную победу над Черногорией в матче отбора на ЧМ-2023

Сборная России разгромила Черногорию (5:0) в домашнем матче квалификации чемпионата мира 2023 года среди женщин.

Отметим, что автором хет-трика в составе хозяев стала Надежда Смирнова, забившая на 54-й, 59-й и 88-й минутах. По голу на свой счет записали Нелли Коровкина (10) и Анна Беломытцева (90)

Россиянки одержали вторую победу кряду на старте отбора на мировое первенство. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав шесть очков.

ЧМ-2023. Квалификация

Группа E