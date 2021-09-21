Рангник считает, что лимит на легионеров в РПЛ не поможет улучшению результатов сборной России»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ральф Рангник прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в российской премьер-лиге.

«Искусственное ограничение иностранцев, на мой взгляд, контрпродуктивно. Это влечет за собой инфляцию внутреннего рынка и падение уровня российских футболистов ввиду отсутствия конкуренции. Лимит никак не поможет росту результатов сборной России. Когда-то то же самое предложили в Англии, чтобы повысить уровень выступлений национальной команды. Но результат в итоге пришел не из-за ограничений, а благодаря реформам в юношеском футболе», — приводит «Спорт-Экспресс» представителя «железнодорожников».

Ранее с инициативой об отмене лимита на легионеров в РПЛ выступил глава Российского футбольного союза Александр Дюков. Позже президент России Владимир Путин раскритиковал эту идею.

Добавим, что большинство руководителей клубов премьер-лиги выступило за изменение формата лимита на на схему «10+15».