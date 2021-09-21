Андрей Канчельскис: Слова Дзюбы о плохой физической форме – неправда. Это чистая обида на Карпина

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил появившуюся новость о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался от приглашения в национальную команду на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2022.

Напомним, что 33-летний футболист объяснил данное решение тем, что в данный момент он не набрал оптимальную игровую форму.

– Не самый красивый жест со стороны Артема. Конечно, слова о плохой физической форме – неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Это чистой воды обида на Карпина. И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор. Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду, – приводит слова Канчельскиса Sport24.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в десяти встречах, забив два гола и отдав четыре ассиста. Вчера футболист отличился дублем в матче восьмого тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

8 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Казани против Словакии, а спустя три дня в Мариборе проведут выездную встречу со Словенией.