«Челси» был готов заплатить 100 миллионов евро за Маркиньоса

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос мог перейти в «Челси» летом 2021 года.

По информации RMC Sport, лондонский клуб был готов выложить за 27-летнего бразильца 100 миллионов евро. Однако руководство парижан отказалось отпускать своего футболиста в другую команду.

Напомним, Маркиньос пополнил состав «ПСЖ» с июля 2013 года. В общей сложности он принял участие в 327 матчах, забил 31 гол и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере защитник выступал за «Рому» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии футболист отыграл 60 встреч.