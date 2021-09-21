Определены кандидаты на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода Кумана

Определены кандидаты на посту главного тренера «Барселоны», которые могут Рональда Кумана.

Как сообщает Mundo Deportivo cо ссылкой на источники в каталонском клубе, вместо 58-летнего специалиста команду могут возглавить Хави (тренер катарского «Аль-Садда») и Роберто Мартинес (наставник сборной Бельгии).

Ранее в СМИ сообщалось, что если »Барселона» не добьется положительных результатов в матчах чемпионата Испании с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» и в игре с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, руководство может отправить Кумана в отставку. Действующее соглашение Роналда рассчитано до 2022 года.

После четырех туров «Барселона» занимает седьмое место в таблице ла лиги, набрав восемь очков.