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21 сентября 21:29
автор: Александр Поволоцкий

Александр Тихонов: Изгнать из сборной Дзюбу навсегда, чтобы другим было неповадно

В текущем сезоне нападающий «Зенита» провел десять матчей, забив два гола.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решении нападающего Артема Дзюбы пропустить сбор национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022.

Напомним, что 33-летний нападающий «Зенита» объяснил это тем, что в данный момент он не набрал оптимальную игровую форму.

«Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют. За такой отказ — гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно. «Зениту» нужно расторгнуть с ним контракт и наказать по полной программе. Платят бешеные деньги, а они нигде нормально не играют, в еврокубках позор просто», — цитирует Sport24 бывшего вице-президента СБР.

Напомним, что Валерий Карпин включил нападающего «Зенита» в расширенный состав сборной России на домашний матч со Словакией (8 октября) и выездную игру со Словенией (11 октября).

источник: Sport24.ru
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