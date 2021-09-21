Александр Тихонов: Изгнать из сборной Дзюбу навсегда, чтобы другим было неповадно

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решении нападающего Артема Дзюбы пропустить сбор национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022.

Напомним, что 33-летний нападающий «Зенита» объяснил это тем, что в данный момент он не набрал оптимальную игровую форму.

«Абсолютное предательство родины со стороны Дзюбы. Правильно его критикуют. За такой отказ — гнать поганой метлой из спорта, лишить права играть за клуб и изгнать из сборной навсегда, чтобы другим было неповадно. «Зениту» нужно расторгнуть с ним контракт и наказать по полной программе. Платят бешеные деньги, а они нигде нормально не играют, в еврокубках позор просто», — цитирует Sport24 бывшего вице-президента СБР.

Напомним, что Валерий Карпин включил нападающего «Зенита» в расширенный состав сборной России на домашний матч со Словакией (8 октября) и выездную игру со Словенией (11 октября).