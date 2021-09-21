«Атлетико» одержал победу в гостевом матче с «Атлетико», Суарес оформил дубль

В матче шестого тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил дома «Атлетико» (1:2).

Счет на 45-й минуте встречи открыл сербский защитник хозяев Стефан Митрович. «Атлетико» забил ответный мяч благодаря точному удару Луиса Суареса. Гол уругвайца на 78-й минуте был засчитан после видеопросмотра. Суарсес принес победу «матрасникам». Он оформил дубль на первой компенсированной минуте матча.

Отметим, что «Хетафе» доигрывал матч в меньшинстве. На 74-й минуте красную карточку получил Карлес Аленья.

Таким образом, «Хетафе» не может набрать очков в сезоне и занимает 19-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетико» располагается на первой строчке. У «матрасников» 14 очков.

В седьмом туре 25 сентября «Атлетико» сыграют в гостях с «Алавесом». «Хетафе» 26-го числа встретится на выезде с «Бетисом».