Сухина не согласен с мнением Слуцкого о квалификации судьи Иванова

Бывший арбитр Станислав Сухина прокомментировал реакцию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на свое удаление в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что наставник получил две желтые карточки на 62-й и 76-й минутах за высказывания в адрем судьи Сергея Иванова. После игры Слуцкий жестко раскритиковал действия арбитра.

«Реакция тренера связана с решениями судьи, которые ему не понравились. Я не согласен с мнением Слуцкого о том, что судья Иванов профнепригоден. Это личное мнение Леонида Викторовича. Иванов получает назначение на хорошие матчи в России и Европе. Получается, что все арбитры, которые судят игры, тоже профнепригоды?» — цитирует RT Сухину.

Добавим, что Иванов удаляет Слуцкого во второй раз в тренерской карьере специалиста.