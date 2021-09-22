Тренер «Монако» Ковач: Головин очень умный парень, не считающий себя звездой

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением о полузащитнике своей команде россиянине Александре Головине.

«Для нас Головин - это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он очень умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой», - приводит слова Ковача пресс-служба монегасков.

Напомним, что Александр перешел в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 100 матчей, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач.