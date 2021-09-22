Халк не забил пенальти в полуфинале Кубка Либертадорес «Палмейрас» - «Атлетико Минейро» (видео)

В первом матче полуфинала Кубка Либертадорес «Палмейрас» и «Атлетико Минейро» не смогли забить голов. Встреча, прошедшая на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу, завершилась со счетом 0:0.

Примечательно, что на 42-й минуте игры бывший нападающий петербургского «Зенита» Халк («Атлетико Минейро») не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. Экс-форвард московского «Спартака» Луис Адриано («Палмейрас») провел на поле 65 минут, но результативными действиями не отметился.

Hulk perde pênalti no Allianz Parque! Segue Palmeiras 0x0 Galo pic.twitter.com/blO7zF11sE — Sala12 (@OficialSala12) September 22, 2021

Напомним, что ответный матч состоится в ночь с 28 на 29 сентября.