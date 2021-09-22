Сергей Кирьяков: Отказ Дзюбы от вызова в сборную России будет показательным для Карпина

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022.

«Будет ли это показательной историей для Карпина? Думаю, будет. Впереди решающие матчи, все будет зависеть от результата. Если Карпин вытащит сборную на чемпионат мира без Дзюбы, с ним на мундиале он играть не будет. А если нет, то тогда вряд ли с Карпиным продлят контракт», - приводит слова Кирьякова «Комсомольская правда».

Напомним, что Дзюба был включен в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). Форвард «Зенита» после разговора с Карпиным отказался приезжать в расположение команды и заявил, что не хочет занимать место другого игрока, так как не набрал оптимальную форму.