Мама форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру заявила, что хочет увидеть сына в португальском «Спортинге», в составе которого нападающий начинал профессиональную карьеру.

«Я уже сказала сыну, что хочу увидеть, как он играет в «Спортинге», прежде чем я умру. Если это будет не он, то пусть его сын, он играет лучше, чем Криштиану», - приводит слова Долорес Record.

Роналду подписал с манкунианцами двухлетнее соглашение. Нападающей вернул себе 7-й номер, который в прошлом сезоне носил форвард Эдинсон Кавани.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.