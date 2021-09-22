Экс-игрок «Зенита» Боков считает, что отсутствие Дзюбы станет большой потерей для сборной России

Экс-защитник петербургского «Зенита» Максим Боков отреагировал на отказ нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на отборочные матчи ЧМ-2022.

«Это действительно потеря, я считаю, потому что он лидер. Не знаю, какие у него там конфликты с главным тренером, но Дзюба был и остается одним из ведущих игроков нашей сборной. А то, что Артем мотивировал отказ недостаточной формой, то это вполне возможно», - приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Напомним, что Дзюба был включен в расширенный список сборной на игры со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор). Форвард «Зенита» после разговора с Карпиным отказался приезжать в расположение команды и заявил, что не хочет занимать место другого игрока, так как не набрал оптимальную форму.