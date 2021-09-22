Пеле - о своем состоянии: Если буду так заниматься на велотренажере, то скоро вернусь в «Сантос»

Бывший футболист Пеле в инстаграме опубликовал новый пост, в котором рассказал о свое состоянии.

«Друзья, отправляю вам это видео, которое сняла сегодня моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Я окружен лаской и поддержкой, чтобы чувствовать себя немного лучше с каждым днем. Если буду так заниматься на велотренажере, то скоро вернусь в «Сантос», как думаете?» - написал Пеле.

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Напомним, 4 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа бразильца перевели в обычную палату. Он даже опубликовал в социальных сетях текст, что готов «сыграть 90 минут плюс дополнительное время».