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22 сентября 08:53

Пеле - о своем состоянии: Если буду так заниматься на велотренажере, то скоро вернусь в «Сантос»

Легендарный бразилец идет на поправку.

Бывший футболист Пеле в инстаграме опубликовал новый пост, в котором рассказал о свое состоянии.

«Друзья, отправляю вам это видео, которое сняла сегодня моя жена, чтобы поделиться с вами своей радостью. Я окружен лаской и поддержкой, чтобы чувствовать себя немного лучше с каждым днем. Если буду так заниматься на велотренажере, то скоро вернусь в «Сантос», как думаете?» - написал Пеле.

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Публикация от Pelé (@pele)

Напомним, 4 сентября Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа бразильца перевели в обычную палату. Он даже опубликовал в социальных сетях текст, что готов «сыграть 90 минут плюс дополнительное время».

Однако в минувшую пятницу Пеле вернулся в отделение интенсивной терапии больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, в которой он находился с конца августа. Его состояние остается стабильным, а эта мера была принята в качестве предосторожности для более тщательного наблюдения за состоянием здоровья.

источник: «Советский спорт»
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