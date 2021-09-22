«Манчестер Юнайтед» больше не рассчитывает на Марсьяля

Представители «Манчестер Юнайтед» сообщили своему французскому футболисту Энтони Марсьялю, что больше не рассчитывают на него в ближайшем будущем. Об этом сообщает британское издание Eurosport.

По словам источника, манкунианцы предложили агентам футболиста самим найти для него новую команду. В то же время «Манчестер Юнайтед» намерен выручить 25-летнего нападающего не менее 40 миллионов евро. Сообщается, что сам француз хочет продолжить играть в английской премьер-лиге.

Напомним, что Марсьяль является воспитанником академии «Лиона». За взрослую команду он отыграл четыре встречи, не отличившись результативными действиями. Летом 2013 года он покинул стан «ткачей» и перешел в «Монако».

К составу «МЮ» нападающий присоединился в 2015 году. Сумма его трансфера составила 60 миллионов евро. За «манкунианцев» он провел 335 матчей, забил 78 голов и отдал 50 ассистов. Действующий контракт футболиста истекает летом 2024-го.