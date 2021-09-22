Это'О будет выдвигаться на пост главы федерации футбола Камеруна

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это'О планирует возглавить федерацию футбола Камеруна. 40-летний камерунец объявил на своей странице в Twitter, что баллотируется на выборах, объяснив это тем, что он принял решение «из любви к Камеруну и страсти к местному футболу».

«Время уходит. Ждать - не вариант. Пора восстановить наш футбол», - сказал Это'О.

Выборы главы Федерации футбола Камеруна состоятся 11 декабря.

Добавим, что Это'О признавался четыре раза игроком года Африки. В 2015 и 2008 годах камерунец являлся лучшим бомбардиром Кубка африканских наций с пятью мячами. Среди достижений за годы выступления в России у Это'О можно отметить включение его в список 33 лучших футболистов чемпионата России в 2012-2013 годах.