Гвардиола поблагодарил академию «Манчестер Сити» после разгрома «Уикомба»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поблагодарил академию «горожан» после разгрома «Уикомба» (6:1) в Кубке английской лиги.

«Я хочу сказать большое спасибо всей Академии. У них много хороших игроков, а не один или два. Мы можем полностью на них рассчитывать. С их навыками и желанием они получили это в клубе. Я так горжусь тем, что являюсь менеджером такого клуба», - приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

В составе «горожан» дубль оформил форвард Рияд Марез. Алжирский нападающий отличился на 43-й и 83-й минутах. По мячу в составе подопечных Хосепа Гвардиолы забили Кевин Де Брейне (29), Фил Фоден (45+1), Ферран Торрес (71) и Коул Палмер (89).

Добавим, что в матче второго раунда «Уиком» в серии пенальти был сильнее клуба «Стивенидж» - 2:2 (5:3).

25 сентября «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Челси» в рамках 6-го тура АПЛ.