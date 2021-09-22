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22 сентября 10:26

Гвардиола поблагодарил академию «Манчестер Сити» после разгрома «Уикомба»

Соперник «горожан» представлял Лигу 1.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поблагодарил академию «горожан» после разгрома «Уикомба» (6:1) в Кубке английской лиги.

«Я хочу сказать большое спасибо всей Академии. У них много хороших игроков, а не один или два. Мы можем полностью на них рассчитывать. С их навыками и желанием они получили это в клубе. Я так горжусь тем, что являюсь менеджером такого клуба», - приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

В составе «горожан» дубль оформил форвард Рияд Марез. Алжирский нападающий отличился на 43-й и 83-й минутах. По мячу в составе подопечных Хосепа Гвардиолы забили Кевин Де Брейне (29), Фил Фоден (45+1), Ферран Торрес (71) и Коул Палмер (89).

Добавим, что в матче второго раунда «Уиком» в серии пенальти был сильнее клуба «Стивенидж» - 2:2 (5:3).

25 сентября «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Челси» в рамках 6-го тура АПЛ.

источник: BBC
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