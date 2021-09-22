ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 сентября 10:53
автор: Александр Бойченко

Рональд Куман: Все проблемы «Барселоны» закрывал Месси своей игрой

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона» идет на восьмом месте.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением о влиянии экс-нападающего Лионеля Месси на команду.

«Месси затмил все в «Барселоне». Своим качеством игры и эффективностью он покрыл все проблемы клуба. Он был так хорош. Конечно, в окружении Лео всегда были хорошие игроки, но он играл определяющую роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение. До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим удовольствием. Он всегда был эффективен, никаких лишних движений», - цитирует Кумана Voetbal International.

34-летний аргентинец подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. На протяжении всей карьеры нападающий играл за «Барселону». Каталонский клуб хотел продлить контракт с аргентинцем, но не смог этого сделать из-за финансовых проблем. Месси является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги Чемпионов. Этим летом аргентинец выиграл первый трофей со сборной - Кубок Америки-2021.

источник: Voetbal International
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России стартовали предзаказы на обновлённые iPhone 13, iPad и iPad mini 6"Урал" сыграл вничью с "Локомотивом”Названа дата презентации флагманского смартфона Samsung Galaxy M52 5G с дисплеем Super AMOLED Infinity-OУткин кратко отреагировал на отказ Дзюбы от сборной РоссииВот почему Дзюба отказался играть за сборную: правда раскрыта!Мгновенная реакция Карпина на отказ Дзюбы о сборной России
«Контракт с НХЛ — это тоже поддержка российского хоккея». Дмитрий Маневич — о начале партнерства «Лиги Ставок» с ведущей хоккейной лигой мира
Директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» Дмитрий Маневич прокомментировал «Плеймейкеру» подписание трехлетнего контракта с Национальной хоккейной лигой, которая получила в лице ведущей отечественной букмекерской компании первого в истории эксклюзивного партнера в России и странах СНГ.
У НХЛ появился первый эксклюзивный партнер в России и СНГ! Это букмекерская компания «Лига Ставок»
БК «Лига Ставок» и Национальная хоккейная лига объявили о старте партнерства.
От героя до изгоя. Почему Дзюбе надо навсегда закрыть дорогу в сборную
Отказ недавнего капитана национальной команды ехать на сбор перед отборочными матчами ЧМ-2022 со Словакией и Словенией может иметь для него катастрофические последствия.
«Это не предательство, на месте Артема мог бы поступить так же». Мостовой — об отказе Дзюбы приезжать в сборную
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения Валерия Карпина в национальную команду на октябрьские матчи.
Венгр не прижился — поможет ли португалец? Что за Перейра будет рулить российскими футбольными судьями
У российских арбитров будет новый руководитель: 64-летний португалец Витор Мелу Перейра сменит на посту руководителя департамента судейства РФС венгра Виктора Кашшаи.
Пора менять музыканта? Роман «Спартака» с Виторией не сложился, и дальше будет только хуже
После поражения в дерби от ЦСКА (0:1) главный тренер «Спартака» Руй Витория сетует на случайность результата. Но статистика его выступлений говорит об обратном.
Заболотный стал героем дерби, но Дзюба — вне конкуренции. Похоже, у Карпина теперь нет выбора
20 сентября стал днем Артема Дзюбы. Опальный форвард, которого новый главный тренер сборной России Валерий Карпин отцепил от сентябрьских матчей отбора к ЧМ-2022, наконец-то снова оказался в центре внимания.
Не главное дерби страны… Как ЦСКА вырвал шальную победу у «Спартака» в ужасном по качеству матче
Очередная серия противостояния ЦСКА и «Спартака» не поразила воображение качественным футболом, а решил все единственный гол Антона Заболотного в концовке.
Дзюба ответил на вызов Карпина двумя голами. Как «Зенит» за тайм уничтожил «Рубин» в Казани
Матч 8-го тура РПЛ обернулся для «Зенита» легкой прогулкой: питерцы победили команду Леонида Слуцкого 3:1, при этом Артем Дзюба забил свои первые голы в сезоне.
«Понимаю Карпина: даже нулевой Дзюба лучше пикового Заболотного». Червиченко — о заявке сборной России
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о расширенном составе сборной России, который обнародовал на матчи против Словении и Словакии Валерий Карпин.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика