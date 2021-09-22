Рональд Куман: Все проблемы «Барселоны» закрывал Месси своей игрой

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился своим мнением о влиянии экс-нападающего Лионеля Месси на команду.

«Месси затмил все в «Барселоне». Своим качеством игры и эффективностью он покрыл все проблемы клуба. Он был так хорош. Конечно, в окружении Лео всегда были хорошие игроки, но он играл определяющую роль. На его фоне все выглядят хуже. Это не критика, это наблюдение. До прихода в «Барселону» я знал, что Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим удовольствием. Он всегда был эффективен, никаких лишних движений», - цитирует Кумана Voetbal International.

34-летний аргентинец подписал контракт с «ПСЖ» 10 августа. На протяжении всей карьеры нападающий играл за «Барселону». Каталонский клуб хотел продлить контракт с аргентинцем, но не смог этого сделать из-за финансовых проблем. Месси является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги Чемпионов. Этим летом аргентинец выиграл первый трофей со сборной - Кубок Америки-2021.