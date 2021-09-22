Для прохода на финал Лиги чемпионов-2022 может потребоваться Fan ID

Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов-2022 Алексей Сорокин заявил, что Fan-ID, скорее всего, будет использоваться в финале.

— Мы ведем плотное обсуждение со всеми заинтересованными ведомствами, - сказал Сорокин. — С большой долей вероятности могу сказать, что будет применяться Fan-ID. Но пока без гарантий, обсуждение вопроса идет», - заявил Сорокин.

Добавим, что система идентификации болельщиков может начать использоваться со следующего сезона и в РПЛ. Система FAI ID использовалась в тестовом формате на Кубке Конфедераций-2017 и Чемпионате мира по футболу в России-2018