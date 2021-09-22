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22 сентября 11:27
автор: Александр Бойченко

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась возможностью приобретения Захаряна

Скауты Дортмунда начали за ним следить во время молодежного Евро в Венгрии.

Дортмундская «Боруссия» изучала возможность приобретения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, передает РБК Спорт.

По словам источника, «за Арсеном наблюдает руководитель скаутского отдела немецкого клуба Маркус Пилава. Его начали внимательно изучать во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутам, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер».

Напомним, Захарян находится в клубной системе «Динамо» с 2017 года. За основную команду москвичей он провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в девять миллионов евро.

источник: РБК
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