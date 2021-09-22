УЕФА заявил о почти полной готовности стадиона в Петербурге к проведению финала Лиги чемпионов

Директор по проведению клубных соревнований УЕФА Тициано Гайер заявил о почти полной готовности стадиона в Петербурге к проведению финала Лиги чемпионов.

Прекрасный стадион, которому несильно нужно адаптироваться к финалу. Он на высоком уровне и уже почти готов. Матч - это событие одного субботнего вечера. Но город будет жить этим финалом. Будет около 35 тысяч болельщиков команд-финалистов. В городе будет площадка — фестиваль финала. Не сомневаюсь, что интерес к финалу будет большим у европейских болельщиков», - приводит слова Гайера Sport24.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 28 мая.

Стамбул примет решающий матч в 2023 году, Лондон - в 2024 году, а Мюнхен - в 2025 году.

Нынешний победитель турнира - лондонский «Челси», который в решающем матче обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0.