На «Петровском» будут тренироваться финалисты Лиги чемпионов 2021/22

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов-2021/22 Алексей Сорокин рассказал о том, какие объекты будут задействованы в проведении мероприятия.

- Уже сейчас можно с уверенностью сказать - мы планируем использовать стадион «Петровский» для тренировок.

Финал Лиги чемпионов-2021/22 состоится в Санкт-Петербурге 28 мая.

В Санкт-Петербурге прошли матчи Кубка Конфедераций, Чемпионата мира и Евро-2020. Город на Неве впервые примет решающую игру главного клубного турнира Старого Света. В 2008 году финал проходил в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед», несмотря на промах Криштиану Роналду, обыграл «Челси» по пенальти.

Самый титулованный клуб в Лиге чемпионов - «Реал Мадрид», выигрывавший трофей 13 раз. Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».