Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге представил дизайн

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин представил лого и дизайн решающего матча турнира.

«Дизайн отражает культурное наследие города и той страны, которая принимает финал. Наш был вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом. Угадываются нотки Малевича и Кандинского. Есть важные элементы архитектуры города - Дворцовый мост, Медный всадник, а также современные сооружения - «Лахта-центр». Логотип создал наш соотечественник Максим Жестков», - приводит слова Сорокина Sport24.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 28 мая.

Стамбул примет решающий матч в 2023 году, Лондон - в 2024 году, а Мюнхен - в 2025 году.

Нынешний победитель турнира - лондонский «Челси», который в решающем матче обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0.