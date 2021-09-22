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22 сентября 11:41

Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге представил дизайн

Решающая встреча турнира состоится 28 мая.

Руководитель оргкомитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин представил лого и дизайн решающего матча турнира.

«Дизайн отражает культурное наследие города и той страны, которая принимает финал. Наш был вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом. Угадываются нотки Малевича и Кандинского. Есть важные элементы архитектуры города - Дворцовый мост, Медный всадник, а также современные сооружения - «Лахта-центр». Логотип создал наш соотечественник Максим Жестков», - приводит слова Сорокина Sport24.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 28 мая.

Стамбул примет решающий матч в 2023 году, Лондон - в 2024 году, а Мюнхен - в 2025 году.

Нынешний победитель турнира - лондонский «Челси», который в решающем матче обыграл английский «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

В Санкт-Петербурге прошли матчи Кубка Конфедераций, Чемпионата мира и Евро. Город на Неве впервые примет решающую игру главного клубного турнира Старого Света. В 2008 году финал проходил в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед», несмотря на промах Криштиану Роналду, обыграл «Челси» по пенальти.

Самый титулованный клуб в Лиге чемпионов - «Реал Мадрид», выигрывавший трофей 13 раз.

источник: Sport24.ru
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