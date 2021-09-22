«Динамо Барнаул» - «Нижний Новгород»: Составы на Кубок России

Стали известны стартовые составы барнаульского «Динамо» и «Нижнего Новгорода» на матч первого тура группового турнира БЕТСИТИ Кубка России.
«Динамо»: Зубчихин, Полковников, Петухов, Овсянников, Житников, Шибаев, Чудояков, Худяков, Щербаков, Липин, Завьялов.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Пигаев, Масоэро, Пенчиков, Шарипов, Сапета, Берковский, Ткачук, Горбунов, Могилевец, Косарев.
Матч «Динамо» — «Нижний Новгород» начнется в 12.30 (мск). Напомним, что помимо этих двух команд, в группе выступает воронежский «Факел».
источник: «Советский спорт»