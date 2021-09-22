«Динамо Барнаул» - «Нижний Новгород»: Составы на Кубок России

«Контракт с НХЛ — это тоже поддержка российского хоккея». Дмитрий Маневич — о начале партнерства «Лиги Ставок» с ведущей хоккейной лигой мира

Директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» Дмитрий Маневич прокомментировал «Плеймейкеру» подписание трехлетнего контракта с Национальной хоккейной лигой, которая получила в лице ведущей отечественной букмекерской компании первого в истории эксклюзивного партнера в России и странах СНГ.