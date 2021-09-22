Рафаэль Варан: Роналду просто рожден для того, чтобы побеждать и забивать голы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан выразил восхищение своим одноклубником форвардом Криштиану Роналду.

«То, что Роналду продолжает играть на том же уровне, несмотря на возраст, не просто так. Он - пример для подражания. Здорово играть и работать с ним. Как мы все прекрасно знаем, Криштиану просто рожден для того, чтобы побеждать и забивать голы», - приводит слова Варана Marca.

Варан и Роналду не впервые выступаю за один клуб. Ранее они защищали цвета мадридского «Реала».

Криштиану этим летом перешел из туринского «Ювентуса» и подписал с манкунианцами двухлетнее соглашение. Нападающей вернул себе 7-й номер, который в прошлом сезоне носил форвард Эдинсон Кавани.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.