Месси не вошел в заявку «ПСЖ» на матч с «Метцем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не попал в заявку на седьмой тур чемпионата Франции против «Метца».
34-летнего аргентинца нет в списке из 22 игроков, заявленных на предстоящую игру.
Матч «Метц» - «ПСЖ» состоится сегодня, 22 сентября. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Добавим, что Месси вышел в стартовом составе парижского клуба и провел на поле 76 минут. После замены аргентинец был недоволен уходом с поля и не пожал руку Маурисио Почеттино.
«ПСЖ» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице.