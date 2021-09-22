Финал Лиги чемпионов 2021/22 в Санкт-Петербурге посетят 3,5 тысяч иностранных болельщиков

Около 3,5 тысяч болельщиков из-за рубежа приедут на финал Лиги чемпионов сезона 2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил Тициано Гайер, представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Это очень современный и технологичный стадион. Более важно, что мероприятие будет происходить в рамках события и до матча. 3,5 тысяч фанатов приблизительно приедут на очень короткий срок, и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть. Нет сомнений, что всем все понравится», - отметил Гайер.

В Санкт-Петербурге прошли матчи Кубка Конфедераций, Чемпионата мира и Евро-2020. Город на Неве впервые примет решающую игру главного клубного турнира Старого Света. В 2008 году финал проходил в Москве. Тогда «Манчестер Юнайтед», несмотря на промах Криштиану Роналду, обыграл «Челси» по пенальти.

Самый титулованный клуб в Лиге чемпионов - «Реал Мадрид», выигрывавший трофей 13 раз. Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».